Ministro de Hacienda destaca que "por primera vez la deuda se frena" y "no crece"

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, se refirió a la situación financiera del país y abordó las prioridades de la cartera de cara al final de la actual administración.

En conversación con Tele13 Radio, Grau resaltó que la deuda pública cerró en un 41,7% del PIB, quebrando una tendencia al alza de casi dos décadas.

Asimismo, destacó que "vamos a haber pasado la inflación de un 14% a un 3%. La inversión está actualmente el 2025 de acuerdo al Banco Central en 7% (...) El crecimiento lleva dos años creciendo por sobre el potencial. Se crearon casi 700.000 empleos (...) No recordaba un gobierno que partiera con mejores condiciones macroeconómicas que lo que está partiendo este".

En cuanto al manejo del endeudamiento, el jefe de la billetera fiscal afirmó que "por primera vez desde el 2007-2008 en esa transición, por primera vez que la deuda se frena, no crece. Llevábamos 18 años creciendo la deuda, todos los años sucesivamente; entonces, entre el 2024 y 2025 va a ser la primera vez que en un año no crece la deuda pública".

Por otro lado, Grau comentó sobre el incumplimiento de la meta de déficit fiscal, que alcanzó un 2,8% del PIB frente al 2% proyectado y explicó que “si lo que uno quiere es lograr una mayor reducción del déficit, el foco no debiera estar en gastos”.

“El foco debiera estar en ingresos, porque los gastos han ido bajando como porcentaje del PIB (...). Hay distintos impuestos que están rindiendo como porcentaje del PIB menos de lo que rendían antes”, precisó.

