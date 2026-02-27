Ex embajador de Chile en China critica al Gobierno por falta de “prudencia” en caso del cable

Luis Schmidt, ex embajador de Chile en China, aseguró que al Gobierno de Gabriel Boric le faltó “prudencia” en el manejo del tema del cable submarino entre Chile y el país asiático.

“Hoy día la prudencia es lo que ha faltado durante la permanencia del Gobierno del Presidente Boric. Piense usted que no solamente ha tenido dificultades con Estados Unidos, también ha tenido dificultades con China", aseguró el diplomático en entrevista con Emol en referencia, principalmente, al caso del cable Chile-China Express que buscaba conectar Valparaíso y Hong Kong.

"Entonces, no es gratis poder pelearse con cada uno de nuestros socios principales. ¿Por qué? Porque eso de alguna manera va a traer consecuencias", aseguró el exembajador.

Y recalcó que el problema "no es el cable en sí mismo, es saber si Chile puede proteger la confidencialidad de nuestros datos de todos los chilenos y por supuesto para la seguridad hemisférica de Latinoamérica y de Estados Unidos también. Ese es el tema".

Consultado por la política exterior chilena actualmente aseguró que "se ha caracterizado por ser una política de Estado que trasciende a los gobiernos de turno que van pasando, porque los gobiernos pasan y los Estados quedan".

Pero agregó que "bajo ese predicamento, yo considero que ya sea por gustos personales, por razones políticas, el Gobierno del Presidente Boric ha perdido esta política de Estado que hemos llevado con tanto éxito".

Y argumentó que "nos hemos peleado con nuestros principales socios comerciales, el Presidente ha atacado en distintos foros internacionales, por razones ideológicas, por amiguismo, por lo que usted quiera".

PURANOTICIA