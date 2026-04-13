Ministro de Hacienda defiende rebaja del impuesto corporativo y pide "no hacer la típica caricatura"

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respondió a las críticas por la eventual rebaja del impuesto corporativo, uno de los puntos más debatidos del proyecto de Reconstrucción Nacional que el Presidente José Antonio Kast dará a conocer este miércoles en cadena nacional.

Aunque prefirió mantener en reserva las particularidades de la propuesta, el jefe de la billetera fiscal respaldó la orientación global de la medida. Al respecto, el secretario de Estado señaló: “Vamos por parte, el proyecto lo van a conocer en detalle cuando haya que conocerlo prontamente”.

En esa misma línea, la autoridad hizo un llamado a no encasillar la discusión en prejuicios vinculados a la política fiscal. “No transformemos esto en la típica caricatura que algunos hacen, que cualquier baja de impuesto es para favorecer a los ricos. No señores, aquí la economía está complicada, la vamos a sacar adelante y la vamos a sacar adelante muy rápido”, enfatizó.

Para despejar dudas sobre los beneficiarios, el titular de Hacienda precisó el alcance de la iniciativa: “En primer lugar, las empresas que van a estar afectadas a esta rebaja de impuesto, que es una rebaja impuesto para que aumente la inversión, para que aumente el empleo. Son ciento 150 mil empresas que emplean la mitad de los trabajadores de Chile. Esto no es un impuesto que baja para los ricos, es un impuesto que baja las empresas que tengan más dinero para invertir”.

Asimismo, Quiroz subrayó que el impacto positivo más rápido lo percibirán las pymes. Sobre este punto, detalló: “La baja principal y la que ocurre de inmediato es para las pequeñas y medianas empresas, que es el crédito tributario al empleo, al empleo que tiene bajas remuneraciones”.

MECANISMO DE ALIVIO

Al profundizar en el funcionamiento de esta herramienta, el ministro ilustró que se aplicará mediante un crédito equivalente al 15% de la remuneración bruta. “Ahora el empresario que vaya a pagar cada mes sus prestaciones sociales, que vaya ordenadamente a pagar su AFP, a pagar Fonasa o isapre, a pagar el Pagos Provisionales Mensuales (PPM), a pagar el IVA, ese empresario va a tener una inyección de recursos, y eso va a ocurrir en todo Chile, en todas las ciudades”, puntualizó.

Finalmente, el encargado de las finanzas públicas reiteró que la meta primordial de la estrategia es la restitución de puestos de trabajo. “Esto es un proyecto de reactivación, es un proyecto para aumentar el empleo, es un proyecto para recuperar los doscientos mil empleos que se perdieron en la construcción. De eso se trata”, concluyó.

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