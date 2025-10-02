Ministro de Hacienda culpa al Congreso por incumplimiento de regla fiscal: "No aprobó leyes"

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, culpó al Congreso por el incumplimiento de la meta de balance estructural de -1,6, que para este año sería de -2,2% según la proyección del Informe de Finanzas Públicas (IFP) que acompaña al proyecto de Presupuesto 2026.

En entrevista con Radio Infinita, afirmó que 0,2% o 0,3% del déficit dependía de la aprobación de leyes en el Congreso para reducir el gasto mediante medidas correctivas. Sin estas leyes, el déficit podía alcanzar -2,1%.

Debido a que no se aprobaron dichas leyes, se ajustó la proyección a un déficit mayor, cercano al -2,2%. "Ya habíamos dicho que ese número podía ser mayor si no se aprobaban estas leyes", enfatizó Grau.

Se trata del tercer año de Gobierno del Presidente Gabriel Boric en que no se cumplirá con la regla fiscal impuesta por esta misma administración.

El primer año del Gobierno de Gabriel Boric tuvo cifras positivas, con un resultado de 0,5% a favor del balance, muy por encima de la proyección de -3,3%. En 2023 el resultado fue de -2,8% para una proyección de -2,6%, mientras que en 2024 el resultado fue de -3,3% para una proyección de -1,9%.

En todo caso, Grau destacó el inicio de la discusión legislativa por el presupuesto. “El tono de la conversación fue muy a la altura de la circunstancias”, aseguró.

Asimismo, defendió al mandatario de las críticas tras emplazar al proyecto de recorte fiscal de José Antonio Kast, y expresó que “el Presupuesto es un buen momento para conversar sobre la trayectoria fiscal del país”.

