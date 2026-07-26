Ministro de Grange asegura que daños por temporal en zona centro-norte del país superarían los US$500 millones

El biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, aseguró que la recuperación de los daños ocasionados por el frente de mal tiempo que afectó a la zona centro-norte podrían superar los 500 millones de dólares.

"Nosotros hemos hecho estimaciones preliminares, siempre falta hacer un análisis más fino, pero entre los US$400 y 500 millones puede ser la recuperación del daño que ha recibido la Región de Coquimbo y la provincia de Huasco producto de esta catástrofe climática", afirmó de Grange en entrevista con TVN.

Asimismo, detalló que dicha cifra abarca tanto la infraestructura pública como la privada, y añadió que, en el caso específico de las rutas concesionadas -entre ellas la Ruta 5 y la Ruta 43-, su reconstrucción correrá por cuenta de las pólizas de seguro establecidas en los contratos de concesión.

"La recuperación o la reparación de la infraestructura se hace mediante seguros, por lo tanto, no afecta directamente al erario del Estado. Efectivamente, es parte del negocio de concesión", señaló.

Distinta es la situación de “la gran mayoría que son caminos públicos, los cuales son administrados o por Vialidad del Ministerio de Obras Públicas o por el Serviu, que es del Ministerio de Vivienda".

"El daño es brutal, el daño es gigantesco en esa región. Yo creo que, si sumas los pasivos en infraestructura, en temas hídricos, en temas de vialidad, en temas de telecomunicaciones, puedes llegar a los 700 millones de dólares", aseguró.

En la entrevista se le consultó por la solicitud de senadores de la zona de utilizar el 2% constitucional destinado a emergencias, a lo que respondió que “es una posibilidad y, por supuesto, el Gobierno lo está evaluando".

"Ese tema del 2% no lo he conversado con el Presidente. Yo creo que como Estado tenemos los recursos para ir haciéndonos cargo de esta reconstrucción sin necesidad de mezclar las cosas", aseguró.

“Hay herramientas para recuperar en el corto plazo. Uno siempre puede hacer un equilibrio de los flujos y los presupuestos disponibles y uno puede mover ciertas obras para el próximo año. Tú puedes hacer ese ejercicio financiero de tal forma de suplir la urgencia hoy en día, que es la conectividad de las regiones de Coquimbo y la provincia de Huasco", finalizó De Grange.

PURANOTICIA