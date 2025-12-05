Ministro de Energía informará si existen nuevos errores de cálculo en tarifas eléctricas

El ministro de Energía, Álvaro García, confirmó que la Comisión Nacional de Energía (CNE), el 9 de enero de este año, solicitó al Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) iniciar un estudio sobre la base de datos para valorizar los activos de todas las empresas de transmisión en el período 2020-2023.

El secretario de Estado fue informado por la CNE de los resultados parciales de ese informe, que el CEN entregará formalmente este viernes a dicho organismo.

El estudio indicó que, de los datos informados por las empresas, existen valores que se alejan de los datos estándar de las instalaciones. Además, prácticamente la totalidad de los datos revisados estarían incompletos o no están correctamente respaldados, lo que impide una cuantificación, según el informe de la CNE.

Por lo mismo, García citó para este viernes a las transmisoras a una reunión, con posterioridad a la entrega del informe y llamó de inmediato a las empresas a reportar, de manera urgente, los datos que permitan otorgar certeza a este proceso de fijación tarifaria.

Esta situación, a juicio del diputado Jaime Mulet, “evidencia un descontrol y una situación abusiva”, además que “no se hizo bien el trabajo”. Por lo mismo, hizo un llamado a los parlamentarios para respaldar la solicitud de una comisión investigadora de los sobrecobros y el sistema eléctrico.

PIDEN CITAR A MINISTRO

En tanto, el senador Juan Luis Castro (PS), miembro de la comisión de Energía, espera que el Ministerio "tome medidas muy claras y drásticas, porque no puede ser que levantemos una piedra y encontremos otro problema más que golpea el bolsillo de la gente en esta área tan sensible de necesidad como el servicio eléctrico".

Por lo mismo, anunció que "pediré que la Comisión de Energía cite a la brevedad al ministro del ramo, al Coordinador Eléctrico y a la Comisión Nacional de Energía para terminar esta historia de una vez por todas".

"A la gente hay que decirle claramente lo que ha pasado, tienen que haber sanciones por las irresponsabilidades, porque no es posible aceptar ni entender que tengamos este nivel escandaloso de contradicciones en una área tan sensible como la energía eléctrica", recalcó.

