Ministro de Energía admite impacto por error de CNE en cuentas de electricidad: “Es grave y tendrá consecuencias”

El ministro de Energía, Diego Pardow, abordó el error cometido por la Comisión Nacional de Energía (CNE), que generó un alza en las cuentas de electricidad. “Esto es un hecho grave y, por lo tanto, va a ser remediado y va a tener las consecuencias correspondientes, tanto a nivel de analizar los procesos como también a nivel de responsabilidades”, afirmó.

En conversación con Radio Cooperativa, Pardow reconoció el impacto en la confianza ciudadana: “Cuando este tipo de cosas ocurren claramente afectan a la confianza de la ciudadanía y, por lo tanto, la respuesta tiene que ser institucional y tiene que ser completa”.

El ministro anticipó que la rebaja en las tarifas podría aplicarse desde enero: “Esperamos que (la baja) esté en vigor desde enero del próximo año, para que se materialice en una rebaja en las cuentas de las personas, pero también hay que empezar a atender los otros frentes”.

Consultado por una eventual acusación constitucional, Pardow respondió: “Yo soy muy respetuoso de las facultades que tiene el Congreso, los diputados y las diputadas tienen una función de fiscalización que en nuestra democracia es tan importante como la del gobierno”.

“Mi tarea hoy es tratar de explicar esto de la manera más transparente hacia la ciudadanía y hacer avanzar este proceso institucional que permite corregir esta discrepancia metodológica”, agregó.

Sobre el impacto en arrendatarios y hogares, explicó que “esto funciona a nivel de un sistema y los efectos de la sobreestimación de las diferencias de facturación se traducen en una disminución posterior, y esa ocurre en todos los hogares simultáneamente, con un efecto regional distinto”.

“Esto es cerca de 2 por ciento a nivel nacional, es un poco mayor en la Región de Coquimbo, cerca de un 7 o 9 por ciento”. Reiteró que “los efectos se van a corregir en el siguiente proceso de facturación”, finalizó el ministro.

