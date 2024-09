Ministro de Educación y proyecto sobre CAE: "Todos los deudores van a tener algún incentivo"

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se refirió al proyecto que busca poner fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) que será presentado en los próximos días.

En conversación con Radio Pauta, Cataldo señaló que la iniciativa “está muy avanzado, estamos afinando detalles y chequeando aspectos menores respecto al diseño general”.

“El proyecto tiene dos partes. Por un lado, está el problema social, y por otro, está el problema fiscal que es que el sistema de financiamiento de la educación superior, tal como está concebido hoy día con CAE incluido, es un sistema muy caro y muy ineficiente, y no se sostiene mucho más tiempo desde el punto de vista de la cantidad de recursos públicos que tenemos que destinar allí”, detalló.

El titular de Educación explicó que, en general, esta propuesta beneficia “a los más de ochocientos noventa mil deudores del CAE, hay que sumarle a los deudores del fondo solidario, que en su justa medida y en virtud de cada situación particular, van a tener algún apoyo, por otro lado, a las futuras generaciones, que van a entrar a estudiar a la educación superior, y que con este instrumento, mientras no lleguemos al cien por ciento de gratuidad, que es lo que está establecido por ley, no van a tener que preocuparse de cómo financiar su educación”.

En cuanto a la criticas de algunos sectores políticos que indican que la condonación del CAE no es prioridad, el secretario de Estado llamó “a mirar cuántos son los recursos que el Estado está inyectando. A la fecha, el Estado ha adquirido más de seis billones de pesos en créditos. Además, ha invertido otros dos mil o tres mil millones más en la inyección de recursos que son puro capital que va a los bancos”.

“Hoy estamos inyectando muchos recursos que podrían estar siendo destinados a otra área. Entonces, cuando entramos en el tema del uso alternativo de recursos, precisamente es porque necesitamos derivar recursos a otros temas, como, por ejemplo, a Educación Parvularia, o a ciencia y tecnología, por eso es que necesitamos terminar con este instrumento que es tan lesivo para las finanzas públicas”, afirmó.

El ministro aseguró que “la premisa que estamos utilizando es que todos los deudores van a tener algún incentivo, ya sea un incentivo a reconocer las trayectorias responsables de pago; un incentivo a aquellos que no vieron cumplida la promesa de mejorar la calidad de vida con el CAE”.

“Nosotros no estamos inventando la rueda, estamos generando incentivos para que esa deuda que hoy día es incobrable, se transforme en un flujo de ingresos que permita sostener un sistema de financiamiento racional y adecuado”, añadió.

