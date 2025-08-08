Cámara de Diputados aprueba proyecto que permite reingreso de exfuncionarios a la PDI

Con el respaldo de la Sala de la Cámara de Diputados, fue aprobado el proyecto de resolución N°1496, presentado por la diputada Chiara Barchiesi, que solicita al Ejecutivo el envío de un proyecto de ley que permita a la Policía de Investigaciones (PDI) reincorporar exfuncionarios para tareas administrativas.

La iniciativa se basa en los resultados obtenidos por Carabineros de Chile tras la promulgación de la Ley N° 21.602, que desde 2023 ha permitido el reingreso de personal retirado para labores internas, descongestionando funciones operativas y aumentando la presencia policial en terreno.

La medida busca replicar ese modelo en la PDI, donde la dualidad de funciones administrativas e investigativas ha dificultado la eficiencia del trabajo policial. “Si liberamos a nuestros mejores investigadores de trámites y papeleos, les damos tiempo y foco para hacer lo que mejor saben: investigar para perseguir a los delincuentes y esclarecer los delitos”, agregó la diputada.

El proyecto recibió apoyo transversal y se enmarca en los esfuerzos del Congreso por implementar acciones concretas ante el aumento sostenido de delitos violentos, crimen organizado y narcotráfico.

Además, la diputada Barchiesi valoró el respaldo de otros parlamentarios que suscribieron la propuesta, entre ellos los diputados Cristián Araya, María Luisa Cordero, Catalina Del Real, Andrés Longton y Harry Jürgensen, entre otros.

“Esta iniciativa es un paso más en la reconstrucción del Estado y en el fortalecimiento institucional que promueve nuestro sector. La seguridad no es una consigna: es una tarea urgente y diaria”, enfatizó Barchiesi.

Finalmente, la parlamentaria republicana subrayó que esta medida no es aislada, sino parte de una visión más amplia: “Seguiremos impulsando propuestas para devolverle al país la paz y el orden que los chilenos demandan”.

PURANOTICIA