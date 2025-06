Ministro de Educación y descuentos por paro docente: “Me corresponde acatar decisiones de la Contraloría"

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se refirió a la paralización de 48 horas que realizó el gremio docente la semana pasada y aseguró que los posibles descuentos que propuso la Contraloría General de la República (CGR) se encuentran en “discusión jurídica”, pero que como secretario de Estado no le corresponde opinar sobre estas decisiones, si no que acatarlas.

“Creo que perder clases no es algo agradable, no es algo positivo. Me parece que post pandemia ha sido muy evidente que el recuperar la normalización de las clases, el asegurarnos que los niños vayan y cumplan con la jornada escolar, ha sido una de las garantías de la recuperación de aprendizajes que hemos tenido”, afirmó Cataldo en entrevista con Tele13 Radio.

En cuanto al oficio de la Contraloría a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) para detallar los descuentos por el paro docente, el titular de Educación expresó que en esto “estamos frente a una discusión jurídica respecto a circulares que ha sacado en los últimos días por esta movilización, que tiene que ser resuelto a la luz de los dictámenes que están vigentes”.

“Hay un tema de interpretación jurídica que se está desarrollando para instruir también al sistema cómo tiene que proceder, sobre todo al sistema de administración pública, que es la que está sujeta a la Contraloría General de la República”, explicó.

Acerca de las acusaciones del Colegio de Profesores sobre una "colusión" para los descuentos, el ministro afirmó que "el presidente del Colegio de Profesores tiene un rol y yo creo que hay que entenderlo en ese rol, yo no sería tan audaz, porque por otro lado, la Contraloría tiene un rol. A mí no me corresponde opinar sobre las decisiones de la Contraloría, a mí me corresponde acatarlas, como ministro de Educación".

