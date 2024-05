Ministro de Educación sobre proyecto de condonación del CAE: "Hay intereses creados en generar un ambiente de discusión"

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, afirmó esta jornada que el proyecto que está trabajando el Ejecutivo para abordar la deuda de los estudiantes con Crédito con Aval del Estado (CAE) "es mucho más que el debate de condonación o no condonación del CAE".

Esto luego de que se activara el debate con el anuncio del ministro de Hacienda, Mario Marcel, de que en septiembre se ingresará un proyecto de ley para abordar este asunto.

En esa línea, Cataldo dijo que aún se está discutiendo quiénes se verá beneficiado por esta medida, aunque advirtió que "es evidente que hay personas que están en los tramos superiores de ingresos que es probable que no tengan la misma solución o la misma alternativa que aquellos que están en los tramos más pobres".

A modo de ejemplo, Cataldo dijo que él es "deudor de crédito. La pregunta que nos tendría que hacer es si queremos que personas como yo, que soy ministro de Educación, tengamos el beneficio de que nos condonen nuestras deudas crediticias en la educación superior”.

“Yo diría que no es una buena idea. No sé si yo quiero ser condonado porque tengo hoy día la posibilidad efectiva de poder terminar de pagar y eso es parte del debate", agregó.

Ante las críticas que se han elevado en torno a los plazos de tramitación y el contenido del proyecto, Cataldo llamó la atención sobre el uso político que a su juicio se está haciendo del tema.

"Me parece complejo que se estén haciendo opiniones y abriendo un debate por un anuncio que el Gobierno no ha hecho, porque nosotros no pusimos este tema sobre la palestra, sino que más bien es un tema que ha tomado la prensa a propósito de una entrevista del ministro Marcel", afirmó.

Asimismo, agregó que "hemos dicho que no estamos refiriéndonos al contenido del proyecto porque es una discusión que va a entrar cuando se abra el contenido del proyecto. Todo lo demás son elucubraciones, suposiciones, y me parece que hay intereses creados en generar finalmente un ambiente de una discusión que en realidad no se está dando”.

“El Gobierno no ha puesto sobre la mesa un proyecto de ley, el Gobierno no ha hecho hoy día una proposición concreta y esperemos a que el Gobierno presente el proyecto de ley en los tiempos que el ministro Marcel y quien habla hemos dicho que es septiembre de este año", cerró.

PURANOTICIA