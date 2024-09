Ministro de Educación por sueldo de Cubillos en la U. San Sebastián: "Hay una desproporción respecto a otras instituciones"

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se refirió a la remuneración de 17 millones de pesos brutos que percibió la exministra, Marcela Cubillos, mientras se desempeñó como docente en la Universidad San Sebastián, entre 2020 y 2024.

En un punto de prensa, el secretario de Estado indicó que “este es un tema que tiene que resolver la Universidad San Sebastián y también la propia exministra. Nosotros no somos quienes tenemos la responsabilidad de determinar si es que una persona tiene que ganar tal o cual nivel de ingreso, precisamente a propósito de las propias declaraciones que hizo la exministra”.

“Lo que sí nos preocupa, y de hecho hemos recibido denuncias y también la Superintendencia decidió actuar de oficio, es si hay alguna irregularidad al respecto, respecto a cumplimiento de la normativa interna, uso de recursos públicos vinculados a líneas de financiamiento como por ejemplo el Crédito con Aval del Estado, entre otras, y eso es parte de lo que la Superintendencia ya solicitó a la universidad, y a partir de esa información comenzar los estudios y análisis para ver si hubo irregularidades”, agregó la autoridad.

“Lo que nos corresponde es activar a la institucionalidad del sistema para que la institucionalidad pueda aproximarse a un análisis primero y segundo a una conclusión respecto a si hubo irregularidades o no. Antes de eso, la verdad es que sería irresponsable decir si es que lo hubo o no lo hubo”, sostuvo.

Respecto a la cuantía del sueldo que recibía Cubillos cada 30 días, Cataldo manifestó que “el juicio lo hace la sociedad respecto a esos niveles de ingresos. Claramente hay una desproporción respecto a otras instituciones e incluso respecto a cargos más altos”.

“Ayer yo revisaba en la prensa el análisis que se hizo respecto de ingresos de directivos, de rectores incluso de universidades muy prestigiosas como la Universidad de Chile, que están bastante lejos de las cifras que se han comentado respecto a la exministra, y evidentemente uno tiene que hacerse la pregunta de si efectivamente corresponde llegar a esos niveles”, dijo el ministro.

“Pero es una cuestión que más bien está en el margen de lo ético, de la discusión respecto a si corresponde o no, más a que si es legal o no es legal. Por eso que es importante esperar lo que nos diga la Superintendencia para efectos de hacer un juicio técnico, jurídico y más preciso. Antes de eso, no es responsable”, concluyó el secretario de Estado.

PURANOTICIA