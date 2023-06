Ministro de Educación por acusación constitucional en su contra: "No me puedo referir a un texto que no conozco"

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, evitó abordar la acusación constitucional que presentarán diputados de oposición en su contra. Dijo desconocer el contenido del texto, por lo cual no podía opinar.

"No me puedo referir a un texto que no conozco, una vez que lo conozca, me imagino, vamos a trabajar en conjunto con los equipos en las respuestas correspondientes", dijo Ávila en una actividad con académicos para abordar los resultados del Simce 2022.

En cuanto al capítulo del líbelo que habla de un incumplimiento de la Junaeb, Ávila dijo que "la directora de Junaeb está trabajando en algunas respuestas más inmediatas, si es que, efectivamente, es convocada por la prensa a preguntarle sobre este asunto".

En todo caso, reiteró que él no se puede referir a ese tema, "porque sería un capítulo de la acusación. Solo podemos responder en la medida en que esté asociado. Ahora, dejaría claro que eso es parte de una acusación, por lo que sería más cuidadoso con las observaciones respecto a si hay o no irregularidad".

