Ministro de Educación insta a profesores de Atacama a aceptar el plan de retorno a clases

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, llamó a los profesores de Atacama a aceptar la propuesta del Mineduc para regresar al clases el próximo jueves, la que fue rechazada por los docentes "por falta de realismo".

Los establecimientos del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) llevan más de 50 días en paro por graves problemas de infraestructura.

En el programa «Tolerancia Cero», de CNN Chile, el ministro aseguró que "mi perspectiva es que hay un plan que está funcionado. Ya se iniciaron las obras en varias escuelas, y de aquí al 31, es decir al martes, se está planificando que deben entrar el resto de los establecimientos educacionales en intervenciones (...) y esperamos que obviamente las comunidades reciban esto con la apertura para que no le pasemos la cuenta a los estudiantes".

Añadió que "entendemos que hay un problema de base y lo asumimos. Aquí ha habido un problema real con la infraestructura y tenemos que dar cuenta de cómo lo arreglamos, pero lo que no podemos hacer es tener capturados a los estudiantes en un conflicto. Hay formas distintas de abordar esto".

"Me parece que no podemos poner en riesgo a los estudiantes, me parece que cuando hemos tenido un escenario de pandemia, con pérdida de aprendizajes, cuando hemos tenido hartos paros previamente incluso en la misma región, hoy día creo que hay que poner en el centro a los estudiantes", agregó.

También dijo que "está en proceso la solución de lo que se reivindica por parte de los profesores y profesoras, y en la medida que eso está ocurriendo, busquemos todas las formas. Nosotros estamos abiertos a que esto ocurra (...) El punto es que estando las condiciones dadas para una flexibilidad, y también para poder avanzar en lo que ellos están pidiendo, hoy día yo no veo ninguna razón para el que paro se mantenga".

También en CNN Chile, el presidente del Colegio de Profesores de Atacama, Carlos Rodríguez, informó que rechazaron la propuesta del Mineduc, debido a que "no se condice absolutamente con la realidad".

