Ministro de Educación aborda fin del CAE y balancea la era Boric

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, realizó un balance de su gestión en la antesala del cambio de gobierno y la llegada de la administración del presidente electo José Antonio Kast.

En entrevista con La Tercera, el secretario de Estado evaluó el periodo del Presidente Gabriel Boric, calificándolo como un “gobierno de emergencia”, marcado por la pospandemia, la crisis económica, migratoria y educacional.

Desde esa perspectiva, Cataldo afirmó que la gestión del Ejecutivo merece “una calificación de 6 hacia arriba”, considerando las múltiples dificultades estructurales enfrentadas durante el mandato.

En materia educacional, destacó como uno de los principales avances la recuperación del sentido formativo del Simce, señalando que uno de los desafíos pendientes es repensar el sistema de aseguramiento de la calidad, tarea que espera sea asumida por la próxima administración.

Respecto al fin del CAE, el ministro fue enfático en señalar que “nunca se planteó la gratuidad al 100%” y explicó que una condonación universal habría sido regresiva e injusta, además de no contar con respaldo transversal.

En esa línea, sostuvo que el avance hacia el FES permitió alcanzar un acuerdo técnico sólido, aunque reconoció que aún no existe la voluntad política necesaria para concretarlo.

Consultado por el simbolismo de que el proyecto pudiera ser firmado durante el próximo gobierno, Cataldo reconoció entender el punto político, pero fue claro al afirmar que “uno no está para simbolismos”.

Finalmente, recalcó la necesidad de actuar con pragmatismo, advirtiendo que si no se avanza ahora, será clave observar con atención las propuestas del próximo gobierno, ya que los acuerdos alcanzados no están garantizados a futuro.

