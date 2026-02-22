Carabineros captura a dos sujetos armados luego de robo con intimidación en Santiago

Carabineros de Chile detuvo a un hombre adulto y a un adolescente de 17 años tras una extensa persecución policial, luego de que ambos fueran vinculados al robo con intimidación de un vehículo motorizado en la Región Metropolitana.

El procedimiento se inició cerca de las 23:45 horas del sábado, cuando personal de la 53ª Comisaría de Lo Barnechea fue alertado por el robo de un automóvil mediante el método del “abordazo”, modalidad que implica la intimidación directa a la víctima para sustraer el vehículo.

Tras el ilícito, los antisociales huyeron del lugar en dos vehículos, lo que dio paso a un operativo coordinado entre efectivos de la 17ª Comisaría de Las Condes y la SIP de la 37ª Comisaría de Vitacura.

El seguimiento controlado se extendió por la avenida Presidente Kennedy, desde donde los sujetos ingresaron a la Autopista Vespucio Oriente en dirección al norte. Durante la huida, el vehículo en el que se trasladaban colisionó contra un muro en una curva, permitiendo la detención de un hombre adulto.

En paralelo, la víctima del robo informó a Carabineros que el automóvil sustraído contaba con sistema GPS, lo que permitió rastrear su ubicación hasta la comuna de Quilicura.

Al llegar al punto indicado, personal policial observó cómo un adolescente de 17 años descendía del vehículo robado, siendo detenido en el lugar. Al revisar sus pertenencias, se le encontró una pistola con 13 cartuchos calibre 9 mm al interior de un bolso.

Según antecedentes policiales, ambos detenidos mantienen registros previos por delitos como receptación, robo con violencia y robo con intimidación, lo que fue informado al ente persecutor.

Finalmente, el Ministerio Público instruyó que tanto el adulto como el menor de edad pasen a segundo control de detención, mientras continúan las diligencias para esclarecer completamente el hecho.

