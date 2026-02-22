Aumentan a nueve los fallecidos tras explosión de camión de gas en Renca

Las autoridades confirmaron que aumentó a nueve el número de personas fallecidas tras la explosión de un camión que transportaba gas en la comuna de Renca.

La información fue entregada por la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que detalló que tres pacientes que permanecían en riesgo vital murieron durante las últimas 24 horas.

Se trata de dos hombres internados en la Clínica Indisa y en el Hospital Félix Bulnes, además de una paciente que se encontraba hospitalizada en la Mutual de Seguridad.

Con estos nuevos decesos, el saldo fatal de la tragedia se eleva a nueve víctimas, en uno de los accidentes más graves registrados recientemente en la capital.

En cuanto a los lesionados, 12 personas permanecen hospitalizadas, de las cuales ocho se encuentran estables dentro de su gravedad, pero aún en riesgo vital.

Otros cuatro pacientes están en cuidados intermedios, mientras continúan bajo monitoreo médico permanente.

Las autoridades también informaron que un paciente fue trasladado desde el Hospital de Urgencia y Asistencia Pública hacia la Mutual de Seguridad, redistribuyendo así la atención entre los distintos recintos asistenciales.

Actualmente, la red asistencial mantiene cinco pacientes en la Mutual de Seguridad, cuatro en el Hospital del Trabajador (ACHS), dos en Clínica Indisa y uno en el Hospital de Urgencia y Asistencia Pública, mientras se sigue evaluando su evolución clínica.

