Alcaldes de comunas rurales valoran idea de De Grange sobre taxis colectivos

Alcaldes de comunas rurales de la Región Metropolitana valoraron la propuesta del futuro ministro de Transportes, Louis De Grange, que apunta a autorizar taxis colectivos con capacidad de entre 9 y 11 pasajeros, utilizando vehículos tipo van.

Desde Pirque, el alcalde Jaime Escudero aseguró que la crisis del transporte rural es profunda y que por años las comunas alejadas del radio urbano han sido invisibilizadas en materia de conectividad.

El jefe comunal recordó que, si bien su comuna logró la incorporación del sistema RED Movilidad a fines de 2025, los recorridos son limitados y no satisfacen las reales necesidades de traslado de los vecinos.

Escudero enfatizó que la falta de transporte ha generado pérdida de oportunidades laborales, dificultades para estudiantes y aislamiento de comunidades completas, especialmente durante los fines de semana cuando la locomoción prácticamente desaparece.

En esa línea, sostuvo que cualquier medida que aumente la frecuencia y capacidad del transporte es bienvenida, siempre que se implementen con rapidez y considerando la realidad territorial de las zonas rurales.

Por su parte, el alcalde de Isla de Maipo y vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Juan Pablo Olave, destacó que la formalización de colectivos más grandes permitiría poner fin a recorridos “piratas”, que hoy representan un riesgo para usuarios y conductores.

Olave calificó la propuesta como una medida práctica y de aplicación relativamente rápida, valorando el rol subsidiario del Estado frente a una demanda histórica no resuelta.

En tanto, el alcalde de Buin, Miguel Araya, recordó que su municipio ya había planteado esta idea en 2023 y afirmó que la ampliación de capacidad es “puro ganar” para la comunidad, especialmente frente a la proliferación de furgones informales que hoy suplen la falta de transporte autorizado.

PURANOTICIA