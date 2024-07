Ministro de Economía aclara críticas de Presidente Boric contra empresarios: "Es un llamado a fortalecer la alianza público-privada"

El ministro de Economía; Nicolás Grau, abordó los dichos del Presidente Gabriel Boric respecto a las críticas que planteó el empresariado cuando anunciaron la Estrategia Nacional del Litio.

El mandatario dijo durante la conmemoración de la nacionalización del cobre en Chuquicamata que “en el sector del gran empresariado chileno no cayó bien (el acuerdo por el litio), pero no importa porque no le caemos bien”, agregando a continuación: “Bueno, tenemos que trabajar juntos porque la colaboración público-privada es necesaria”.

Este viernes en entrevista con radio Duna, el titular de Economía comentó que a su modo de ver, las palabras del mandatario apuntaban a hacer “un llamado a fortalecer la articulación público-privada. Eso es lo que está haciendo el Presidente, en particular en ese caso referido al tema del litio”, pero también en otras materias.

Grau recordó, sin embargo, que hubo críticas de algunos sectores. “Cuando se lanzó toda esta estrategia, se dijo, miren, esta articulación público-privada no va a atraer a los empresarios, no va a atraer inversión. ¿Qué tenemos hoy? Ha ocurrido lo contrario”, aseguró.

“Eso es lo que en el fondo el Presidente llamaba a decir, mire, lanzamos esta estrategia, al principio se criticó mucho diciendo que no iba a despertar interés, y lo que ha ocurrido es todo lo contrario, hay un fuerte interés y por lo tanto hay que fortalecer esa aproximación público-privada, que es lo que ha estado presente en la estrategia del litio y en general en la estrategia económica del Gobierno”, agregó.

La autoridad aseguró que el Ejecutivo tiene “una buena relación” con el sector privado, “una relación de trabajo que está enfocada en los temas que le importan a las y los chilenos, que es aumentar la inversión, aumentar los empleos”, insistió.

“El mandato que nos ha dado el Presidente Boric a través del gabinete de crecimiento y empleo es mucha articulación público-privada para acelerar ese crecimiento y en ese proceso, que es mi día a día con los empresarios, tenemos una muy buena relación”, agregó Grau.

El ministro de Economía también abordó las críticas al Gobierno por no estar presente en un encuentro del sector salmonero realizado el mismo día en que el Congreso nacional rendía su Cuenta Pública.

“A tiempo señalamos que no se podía asistir. Era imposible que el Gobierno asistiera a este evento, y a mí me sorprende, honestamente, que genera tanto revuelo este asunto cuando es tan evidente que no se podía ir”, dijo Grau.

“Las autoridades que podían estar, que son las autoridades locales, estaban”, agregó.

PURANOTICIA