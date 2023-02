Ministro de Desarrollo Social dice que Chile no ha comprado un Ten Tanker porque "es mejor tener 20 aviones de distinta magnitud"

Durante la emisión del matinal "Buenos Días a Todos" de TVN, el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, ahondó en la discusión que se ha generado con respecto a la ausencia del Ten Tanker como parte de los aviones que ha adquirido el país para la mitigación de incendios de gran envergadura.

El secretario de Estado expresó que la decisión de no adquirir la aeronave estadounidense no se debe a un tema económico, "esa vendría a ser la discusión, no es un tema porque no haya plata para comprar un Ten Tanker, sino que cuáles son las medidas para con esos mismos recursos que cuesta un Ten Tanker tener a disposición más nivel y versatilidad de herramientas de extinción de incendios".

En el programa declaró que "es mejor tener 20 aviones nuevos de distinta magnitud a tener uno solo que puede tener dificultades", asegurando que los expertos han asesorado al gobierno explicándoles que es más eficiente y efectivo contar con un plan compuesto por diferentes aviones, helicópteros y diferentes formas de atacar los incendios.

En el mismo matinal, agregó que "Conaf me imagino que tendrá que tener la expertiz, pero lo único que les puedo decir que con los recursos que se invierten en tener 60 aeronaves y con todas las otras medidas que se están generando son más recursos que significaría comprar un Ten Tanker, pero con mayor optimización”.

Cabe recalcar que en estos momentos Chile cuenta con más de 60 aeronaves especializadas para combatir incendios forestales. "Chile ha aumentado su flota de manera significativa. El 2017 teníamos y contaba Conaf con 19 aeronaves, entre helicópteros y aviones, y hoy tenemos más de 60. Por lo tanto, la importancia de contar con aviones, helicópteros es algo que hemos venido reforzando. De hecho, se ha aumentado más de 3 veces la capacidad instalada que tiene respecto al incendio del 2017. Y también en cuanto a brigadistas antes teníamos la mitad de hoy en la zona terrestre", explicó el ministro.

