Ministro de Bienes Nacionales defiende gestión y cuestiona idea de “gobierno de emergencia”

El ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, realizó un balance de su gestión a días del término del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, defendiendo los avances alcanzados y cuestionando la idea de instalar un “gobierno de emergencia” por parte de la próxima administración.

En entrevista con La Tercera, el secretario de Estado afirmó que “la emergencia me parece que la recibimos nosotros”, aludiendo a un escenario marcado por inflación disparada, crisis de seguridad, crisis de derechos humanos y deterioro político al inicio del actual mandato.

El ministro sostuvo que esas dificultades también impactaron su cartera, mencionando la proliferación de ocupaciones ilegales, escasez de suelo para vivienda y parálisis económica. En esa línea, calificó la propuesta de un “gobierno de emergencia” como “una campaña destinada a capitalizar la ansiedad y el miedo”, señalando que ese enfoque no es útil para gobernar.

Respecto al futuro, Figueroa expresó preocupación por la continuidad de políticas implementadas durante su gestión, particularmente aquellas vinculadas a perspectiva de género e interculturalidad en la administración de bienes del Estado. Advirtió que le inquieta una posible “caza de brujas” contra funcionarios, lo que consideró grave para el funcionamiento institucional.

En cuanto a la fallida compra relacionada con el legado del expresidente Salvador Allende, reconoció que existió “una desprolijidad brutal”, aunque destacó que las responsabilidades fueron asumidas al más alto nivel político. Añadió que los resultados de la comisión investigadora no detectaron irregularidades graves.

Finalmente, defendió la idea original del proyecto, señalando que la compra era una alternativa válida y legal, y que la iniciativa de contar con un museo de expresidentes sigue siendo legítima. “Si no se hubiera hecho ese mea culpa, yo no sería ministro”, afirmó, insistiendo en que proteger el legado histórico es una tarea valiosa para la democracia chilena.

PURANOTICIA