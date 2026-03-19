Ministro de Agricultura ratifica a Carlos Furche como director nacional del Instituto de Investigaciones Agropecuarias

El ministro de Agricultura, Jaime Campos, ratificó en el cargo de director nacional del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) a Carlos Furche Guajardo.

Según destacó la cartera, Furche, quien encabeza el INIA desde febrero de 2025, es ingeniero agrónomo de la Universidad Austral de Chile.

A lo largo de su trayectoria ha desempeñado cargos como director nacional de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), director de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y ministro de Agricultura entre 2014 y 2018.

Además, se ha desempeñado como director de la División de Estudios y Desarrollo Económico de la FAO y posee una vasta experiencia como consultor de diversos organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el IICA y la CEPAL.

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