Ministro de Agricultura defendió la suspensión de exportaciones avícolas tras primer caso de influenza aviar en un plantel industrial

Ante la detección del primer caso de influenza aviar en un centro de producción industrial, el ministro de Agricultura, Jaime Campos, defendió la drástica determinación de paralizar las exportaciones del sector.

Según la autoridad, de no haberse tomado medidas inmediatas, el futuro de la actividad avícola en el país habría estado bajo una amenaza terminal.

En conversación con Emol, el secretario de Estado explicó que, si bien el virus ya se había manifestado previamente en ejemplares silvestres y de traspatio, esta es la primera vez que afecta a un plantel de gran escala. Ante este escenario, se activó un estricto protocolo sanitario, el cual fue diseñado en conjunto con el mundo privado y cuenta con el respaldo de organismos internacionales.

"Confirmada la presencia, se comenzó a aplicar el protocolo que rige en Chile sobre esta materia, que es muy riguroso y fue convenido con el sector privado y validado internacionalmente", manifestó Campos, subrayando que la estrategia nacional se basa en una política de transparencia absoluta frente a la comunidad global. "Chile inmediatamente le comunicó a todo el mundo que tenemos un episodio de influenza aviar", añadió.

Como parte de las acciones de contingencia, se canceló la certificación de exportaciones avícolas de forma indefinida. Al ser consultado sobre el plazo de esta restricción, el ministro fue tajante: "¿Hasta cuándo? Por el tiempo que sea necesario". La intervención en el recinto afectado incluyó una cuarentena total y el sacrificio de más de 600 mil gallinas, proceso que será sucedido por labores de desinfección y eliminación de residuos bajo normas sanitarias.

Respecto al impacto económico, el titular de Agricultura admitió que las medidas son severas, pero indispensables. "¿Que la medida es dura? Sí, es dura. ¿Que tiene un costo para la industria? Sí, tiene un costo para la industria", reconoció. No obstante, enfatizó que la inacción habría sido fatal: "Si no lo hacemos, olvidémonos de la producción avícola nacional y de la posibilidad de acceder a los mercados mundiales".

En la misma instancia, Jaime Campos lanzó duras acusaciones contra la administración de Gabriel Boric, revelando un déficit financiero inesperado en su cartera. El ministro detalló que el presupuesto de 2026 debió utilizarse para cubrir cerca de $3.500 millones en viáticos de funcionarios correspondientes al tramo agosto-diciembre de 2025, los cuales no fueron cancelados a tiempo.

A esta situación se suman facturas por servicios del año anterior que ingresaron al sistema después del 1 de enero. "Solo en ese ítem, que es lo que estamos descubriendo, parto con un ministerio con un presupuesto inferior en una cifra cercana a los $10.000 millones", denunció la autoridad, quien aseguró que "Yo nunca había visto un fenómeno igual".

Finalmente, Campos cuestionó la narrativa de orden fiscal de la gestión previa. "Se está tratando de instalar la imagen de que se entregó un Gobierno ordenado, y eso no es así", fustigó, concluyendo que "en materia financiera y económica no ha habido un gobierno más irresponsable que el del Presidente Boric".

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