Ministro Cordero y concepto de “Gobierno de emergencia” de Kast: "Se gana con un lema y se gobierna con otro"

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, al igual que otros integrantes del gabinete del Presidente Boric, criticó el concepto de “Gobierno de emergencia” que promovió José Antonio Kast durante su campaña presidencial.

En una conferencia de prensa para dar a conocer cifras delictuales, el secretario de Estado fue consultado sobre este punto. “Yo creo que los discursos de campaña son distintos de la gestión gubernamental. Se gana con un lema y se gobierna con otro. Eso es habitualmente lo que tiende a suceder”, reflexionó.

“Nosotros hemos entregado ahora y en otro momento los datos de lo que se refiere a seguridad pública. Y simplemente ahí está la modestia verdad de los hechos. Las estrategias políticas de cómo se argumentan ese otro tipo de cosas", añadió.

E hizo hincapié en que “el concepto de emergencia en el derecho, no en la política, tiene una connotación muy específica y de consecuencia muy concreta”.

“Pero yo creo que hay que hacer una distinción entre los dichos de campaña y la gestión de la administración pública que funciona en otros parámetros. En el caso nuestro, la responsabilidad al igual que lo hicimos en la reunión de traspasos es entregar información fidedigna de las instituciones del Estado vinculadas a seguridad", zanjó.

PURANOTICIA