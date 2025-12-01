Ministro Cordero tras violento ataque en el Instituto Nacional: "Son esencialmente delitos"

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió a la violencia en los establecimientos educacionales tras el ataque ocurrido en el Instituto Nacional, donde tres profesoras fueron agredidas.

En conversación con Cooperativa, Cordero señaló que los “conflictos de uso de la violencia dentro de los establecimientos educacionales, especialmente ocupando bombas incendiarias o atentando en contra del personal docente, ya deja de ser un asunto de violencia escolar; esos son esencialmente delitos, es pura delincuencia”.

El secretario de Estado manifestó que "no puede ser que todos internicemos como regular que tenga que existir una unidad de Control de Orden Público de Carabineros cerca o al lado de cada establecimiento emblemático a la espera de que sujetos que están en su interior salgan a lanzar o no salgan a lanzar bomba molotov. Eso es sencillamente inadmisible".

En cuanto al perfil de los involucrados, la autoridad mencionó que son "esencialmente de sujetos antisistema" con una "capacidad muy disruptiva y muy corrosiva al interior de la comunidad escolar, que atentan contra sus compañeros y docentes".

"Estos menores de edad no funcionan solo exclusivamente organizados por ellos, sino que además están amparados por la intervención de adultos", indicó.

Y explicó que estos adultos "tienen tres perfiles: uno, son apoderados o exapoderados; egresados de dichos establecimientos y, lo tercero, es que funcionan en una relativa red. Es decir, no solo corresponden a cada establecimiento individual, sino que tienen una capacidad de movilizarse entre distintos establecimientos".

