Ministro Cordero respalda comité de seguridad del próximo gobierno, pero sugiere ampliarlo

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, valoró como “una buena idea” la creación de un Comité de Seguridad anunciada por el Presidente electo José Antonio Kast, aunque sugirió que la instancia debería incorporar al Ministerio de Hacienda para fortalecer su efectividad.

En entrevista con Chilevisión, Cordero se refirió a la estructura preliminar del comité, que —según se ha informado— estaría compuesto por los ministerios de Seguridad, Defensa, Interior, Justicia y las Fuerzas Armadas, destacando la necesidad de sumar una mirada financiera a la toma de decisiones.

“El Ministerio de Hacienda es clave, porque buena parte de las medidas en materia de seguridad dependen de los recursos disponibles y de una inversión adecuada”, señaló el secretario de Estado, apuntando especialmente a la inversión en fronteras, tecnología y control territorial como áreas de alta rentabilidad costo-efectiva.

El ministro explicó que su recomendación se basa en la experiencia del Gabinete Pro Seguridad, instancia creada a fines de 2023 por el Presidente Gabriel Boric, la cual considera como precursora del futuro comité de seguridad del próximo gobierno.

En ese gabinete, recordó Cordero, se integró a Hacienda junto a carteras clave, además de organismos como la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Policía de Investigaciones (PDI), lo que permitió articular políticas de mayor impacto.

“Avances como el control de armas, el Plan Nacional contra el Crimen Organizado, Calles sin Violencia y la prevención del delito fueron posibles gracias a esa coordinación y al diseño de destinación de recursos”, explicó el ministro, destacando que muchas de esas medidas involucraron a instituciones fuera del ámbito estrictamente policial.

En la entrevista, Cordero también abordó casos recientes vinculados al crimen organizado, como la detención de “JJ”, brazo armado de Los Pulpos, y la extradición desde Colombia de Dayonis Orozco, implicado en el homicidio del mayor de Carabineros Emmanuel Sánchez y en el crimen del teniente Ronald Ojeda.

Finalmente, el ministro enfatizó la importancia del levantamiento del secreto bancario para combatir el crimen organizado y el lavado de activos, advirtiendo que proteger el sistema financiero es clave para la estabilidad económica del país, señalando que Chile aún está a tiempo de cerrar espacios a las organizaciones criminales.

PURANOTICIA