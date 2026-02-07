Emergencia marítima en Cabo de Hornos: Armada asiste a nave con 22 tripulantes

La Armada de Chile activó un operativo de emergencia en las cercanías del Cabo de Hornos, luego de que un buque mercante reportara una falla total de propulsión, quedando a la deriva con 22 tripulantes a bordo en una zona de extrema complejidad meteorológica.

La situación se registró durante la tarde del viernes 6 de febrero, cuando la nave “Frío Naruto”, de bandera de Islas Marshall, informó la pérdida de capacidad de desplazamiento mientras navegaba a unos 90 kilómetros al sur de Puerto Williams, dentro de la jurisdicción de la Gobernación Marítima de Puerto Williams.

La alerta fue recibida a las 18:10 horas por vía radial, lo que permitió activar de inmediato los protocolos de búsqueda y salvamento (SAR) de la Tercera Zona Naval, desplegando medios aeronavales y de superficie para resguardar la seguridad de la tripulación y prevenir riesgos ambientales.

El operativo incluyó el uso del helicóptero Naval 56, los aviones P-111 y Naval 256, además del Remolcador de Alta Mar “Galvarino” y el Patrullero “Isaza”, mientras el Subcentro de Coordinación SAR de Puerto Williams mantuvo contacto permanente con la embarcación.

Finalmente, durante la madrugada del sábado 7 de febrero, el buque logró recuperar su propulsión, continuando su navegación bajo escolta naval, cerrando la emergencia sin pérdida de vidas humanas ni daños al medioambiente, según confirmó la Armada de Chile.

