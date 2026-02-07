13 compañías trabajan en incendio estructural en el centro de Santiago

Un incendio estructural movilizó la tarde de este sábado a numerosas unidades del Cuerpo de Bomberos de Santiago, luego de que el fuego se declarara en una vivienda de dos pisos ubicada en la intersección de Santa Elvira con San Francisco, en la comuna de Santiago.

Para enfrentar la emergencia, Bomberos dispuso el despliegue de 13 compañías, sumando además el apoyo de una unidad del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, con el objetivo de contener las llamas y evitar su propagación hacia inmuebles colindantes.

El mando operativo en el lugar está a cargo del 2° Comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Juan Pablo Slako, quien coordina las maniobras de ataque y control del fuego, mientras se mantiene asegurado el perímetro.

Hasta el cierre de esta información, no se reportan personas lesionadas, mientras los equipos continúan trabajando intensamente para controlar completamente el siniestro y evitar rebrotes.

En paralelo, Bomberos realiza la evaluación de los daños estructurales provocados por el incendio, en tanto las causas del siniestro serán investigadas una vez finalizadas las labores de emergencia.

