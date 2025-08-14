Ministro Cordero por detención de "El Gordo Álex": "Chile se ha tomado muy en serio el caso de los secuestros"

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió a la detención de “El Gordo Álex”, quien ha sido sindicado como el líder del Tren de Aragua y como uno de los implicados en el crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda.

"El perfil de esta persona es muy relevante para explicar la forma y modo en que se cometió ese crimen", indicó.

Asimismo, resaltó el rol colaborador de ambas policías que ha "permitido este resultado en relación a esta persona” y afirmó que "Chile se ha tomado muy en serio el caso de los secuestros, si no que crímenes como el de Ojeda se los ha tomado especialmente en serio por las características que tuvo".

El secretario de Estado aseguró que el Gobierno comparte la hipótesis sobre un eventual móvil político detrás del secuestro y homicidio de Ojeda, y recalcó que “cada sujeto que ha cometido un crimen en el país o ha sido un autor intelectual sin haber puesto un pie en Chile, lo que nosotros hemos solicitado como Estado han sido las respectivas extradiciones”.

En cuanto a la capacidad de estas organizaciones de poder rearticularse, el titular de Seguridad Pública sostuvo que “estas organizaciones que desarrollan mercados ilícitos de muy distinta naturaleza, pese a los golpes que reciben tienen esa capacidad de adaptación, por eso hemos insistido tanto y promovido la prisión preventiva en esos casos, porque es una manera de sacarlos de circulación”.

