Ministro Cordero ofrece disculpas por "intercambio de palabras" con el diputado Araya

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se disculpó públicamente con el diputado Jaime Araya (Ind.-PPD) con quien tuvo un “intercambio de palabras” respecto al proyecto que regula el uso de la fuerza por parte de las policías y Fuerzas Armadas.

“El día de ayer, finalmente, y creo que es conveniente hacerlo público, al término de la sesión de la sesión especial respecto a la situación del Monumental, yo tuve un intercambio de palabras con el diputado Jaime Araya, que no se encuentra presente, pero me parece relevante porque es miembro de esta Cámara”, comenzó relatando Cordero.

El secretario admitió que “en ese momento me referí de modo impropio a las dudas razonables que los diputados habían solicitado. Dado que yo me referí de modo impropio a esa manera, lo califiqué como ‘sorpresiva o encerrona’, me parece razonable que yo exprese mis excusas públicamente ante esta Cámara”.

En conversación con El Mercurio, Araya había manifestado que el titular de Seguridad Pública “no puede olvidar que el respeto a es una condición básica, que él supongan una encerrona de los diputados del oficialismo, por haberle dicho una verdad que le incomoda durante la sesión, no lo exime del deber de comportarse todo el tiempo como ministro de Estado; la crisis de seguridad no se va a resolver haciendo pataletas”.

Además, Cordero se refirió al retiro de la urgencia al proyecto de reglas de uso de la fuerza, luego que parlamentarios del oficialismo decidieran abstenerse en la votación respecto a qué normas aprobar o rechazar para que sean enviadas a una comisión mixta.

"Una abstención de esas características supone una duda razonable de todos los diputados y diputadas presentes. En consecuencia, en opinión del Ejecutivo, si es necesario tomar más tiempo para esa reflexión respecto de esos aspectos, el Ejecutivo tomó la decisión de tomar esa urgencia", explicó.

