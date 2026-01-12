Ministro Cordero llama a su sucesor en Seguridad Pública a "administrar bien el ego": "Hay cosas que no va a poder lograr"

El ministro de Seguridad Púbica, Luis Cordero, abordó los desafíos que tendrá la próxima administración y apuntó a la necesidad de separar la seguridad de la contingencia política de La Moneda.

En conversación con Tele13 Radio, la autoridad señaló que "hoy día principalmente (el énfasis) es gestión pública en materia de seguridad, más que gestión legislativa".

"Hay una cantidad de cosas que se hacen sin que el público las conozca y que son posibles de obtener resultados, pero que cuando se dan esos resultados usted también tiene que administrar bien el ego en el fondo, pues hay algunas cosas que no va a poder lograr usted",

Asimismo, el secretario de Estado recalcó que la seguridad requiere precisión técnica antes que reacciones políticas inmediatas. "Cuando usted tiene seguridad en La Moneda todo problema de seguridad termina siendo un problema político y eso es un conflicto", indicó.

En cuanto al perfil que debe tener la persona que lo suceda, el titular de Seguridad afirmó que "si hay un tipo de perfil de autoridad que conoce el ámbito detenido de cómo se desenvuelve en el territorio, todos los temas complejos de seguridad, son los alcaldes, porque ahí se conjugan los aspectos de acción, de persecución, pero sobre todo los aspectos preventivos, los aspectos preventivos donde se juega en buena parte de los resultados de seguridad en el largo plazo".

