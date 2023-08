Ministro Cordero llama a la oposición a abrirse al diálogo tras salida de Giorgio Jackson

El ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió a la salida de Giorgio Jackson del Ministerio de Desarrollo Social y llamó a la oposición a mirar el "largo plazo". Además, aseveró que ya no hay "ninguna razón que justifique mantener las relaciones congeladas".



"Yo creo que uno debiera exigirle al sistema político y a los líderes de los partidos políticos no solo pensar en la coyuntura, sino que, en el largo plazo, y no simplemente por una cuestión altruista, sino que en el largo plazo porque si la oposición pretende ser Gobierno, entonces la pregunta es qué tipo de Gobierno pretende ser y, en consecuencia, cuáles son las reformas que pretende asentar para avanzar”, comenzó diciendo Cordero a CHV Noticias.



“Supongo que, a lo menos en estos tres ámbitos, pensiones, soluciones fiscales y salud, son tres ámbitos en que el sistema político está de acuerdo", agregó.



En la misma línea, manifestó que “yo creo que cada uno tiene que hacerse cargo de sus palabras y acciones. La oposición deberá explicarle al país por qué el principal argumento que sostenían para no mantener una conversación con el Ejecutivo en las reformas que son relevantes”.



“Hoy lo mantienen y me parece que quienes participan de cargos públicos, tienen que pasar del relato a la acción y cuando la acción no ocurre, tienen que haber explicaciones y las explicaciones corresponde pedírselas al senador (Javier) Macaya y no al Gobierno”, agregó.



Cordero fue muy crítico con la oposición e indicó que “lo demás me parece que entra el en ámbito de justificaciones adicionales. Basta mirar los datos para darse cuenta de que el país reclama los acuerdos y conversaciones”.



"El Gobierno en general agradece la generosidad del ministro Jackson para poder destrabar y avanzar en las reformas y creo que no hay ninguna razón que justifique mantener congeladas las conversaciones para avanzar en reformas tan importantes del país", concluyó.

PURANOTICIA