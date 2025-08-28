Ministro Cordero llama a la calma a turistas argentinos y asegura que se investiga la veracidad de supuestas amenazas

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, desmintió los rumores sobre presuntas amenazas a turistas argentinos que han circulado en redes sociales y en agencias de viajes. El secretario de Estado confirmó que las policías han investigado las denuncias, pero no han encontrado evidencia que respalde la existencia de los supuestos riesgos.

Las especulaciones se originaron a raíz de incidentes entre hinchas de fútbol y se habrían extendido a empresas de turismo, que incluso habrían tomado "resguardos". Ante esto, el ministro Cordero aseguró que la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros han trabajado para verificar los antecedentes, pero sin éxito. "Hasta ahora no tenemos más información que aquella que han provisto las agencias de turismo", señaló el ministro.

Con el objetivo de entregar tranquilidad a los visitantes extranjeros, Cordero fue enfático en su llamado a la calma: "Los turistas pueden visitar tranquilamente nuestro país, los turistas argentinos en particular". Además, afirmó que todas las medidas de resguardo están siendo tomadas para garantizar la seguridad de quienes visitan Chile.

