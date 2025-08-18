Ministro Cordero llama a candidatos a no "azuzar el miedo" en materia de seguridad durante sus campañas

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, llamó a los candidatos presidenciales a no "azuzar el miedo" en materia de seguridad durante la campaña.

En conversación con Cooperativa, Cordero dijo que "el tema de seguridad está en las agendas electorales de todas partes del mundo. Mi única preocupación en Chile tiene que ver con un tema muy sensible, y es que nosotros tenemos índices de temor extremadamente altos, y de hecho Chile tiene los índices más altos del mundo, y que está completamente desacoplado de su índice de victimización".

En ese sentido, señaló que su "único llamado a los candidatos y candidatas presidenciales es hablar sincera y honestamente de seguridad, sus planteamientos son todos legítimos, por cierto, pero hay que tener cuidado con azuzar el miedo, porque el miedo es paralizante, porque tiene un impacto en la vida cotidiana de las personas y porque hacer política en base al miedo es una afectación a los propios electores".

"No perdamos de perspectiva que esos altos índices de temor tienen un impacto en la vida cotidiana de las personas. El temor hay que tomárselo en serio, cambia conductas, paraliza a las personas y por eso, hacer política en base al temor y al miedo como emoción tiene efectos contraproducentes para el funcionamiento de la democracia", añadió.

Por otro lado, el titular de Seguridad Pública comentó sobre los últimos hechos de violencia en establecimientos educacionales y sostuvo que "eso no es convivencia escolar, eso es delincuencia pura”.

“No puede ser que en nuestro país afuera de un establecimiento educacional tengamos permanentemente una unidad de Control de Orden Público para evitar alteraciones y afectaciones a terceros", indicó.

Y afirmó que “llevamos demasiado tiempo en eso y yo creo que esto no tiene otra calificación que delincuencia pura (...) no podemos normalizar la violencia, me resisto a eso”.

