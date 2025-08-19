Ministro Cordero lamenta aumento de la "violencia interpersonal" tras asesinatos en Curacaví y San Pedro de la Paz

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, manifestó su preocupación por el aumento de la “violencia interpersonal” en el país, tras dos graves incidentes registrados en las últimas horas que resultaron en el asesinato de dos personas.

“No puede ser que un conflicto de tránsito se resuelva con disparos”, lamentó la autoridad, quien enfatizó que, si bien “el Estado de Chile está haciendo todos los esfuerzos para abordar los asuntos de seguridad, pero es fundamental la colaboración ciudadana para frenar este tipo de violencia”.

El secretario de Estado dijo que “buena parte del esfuerzo no es posible si no lo hacemos colectivamente”, haciendo un llamado a la sociedad a ser conscientes de la recurrencia de este tipo de eventos violentos.

Las declaraciones de Cordero se dan luego que uno de los crímenes ocurriera en Curacaví la madrugada de este martes, cuando un hombre fue asesinado por delincuentes que le robaron su vehículo. La víctima fue atropellada con su propio automóvil durante el robo.

Según antecedentes policiales, el ilícito se produjo en una parcela a la que tres sujetos ingresaron alrededor de las 03:00 horas. Aunque Carabineros acudió al lugar tras ser alertados y revisó el domicilio con el propietario, los uniformados se retiraron al no encontrar evidencias de un robo en curso.

Posteriormente, los delincuentes habrían regresado, logrando sustraer el vehículo y cometiendo el homicidio.

La familia de la víctima denunció que cinco días antes habían sufrido un robo en la misma propiedad, lo que sugiere que podrían ser los mismos delincuentes. El ministro Cordero señaló que este antecedente se está investigando, y se ha solicitado información sobre denuncias previas en el sector.

El segundo incidente fatal se registró el pasado domingo en San Pedro de la Paz, región del Biobío. Una conductora de 33 años falleció por un disparo en la cabeza tras un conflicto de tránsito en la ruta 160. Según su tío, el disparo fue percutado por otro conductor que intentó adelantarla sin éxito, lo que desató una discusión que terminó en el fatal desenlace.

PURANOTICIA