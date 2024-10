Ministro Cordero: "He actuado con mucha transparencia con mi declaración de patrimonio"

El ministro de Justicia, Luis Cordero, abordó las críticas que ha recibido por Der Ediciones, empresa en la que tiene un 50% de participación, y aseguró que "la sociedad está en mi declaración de patrimonio e intereses".

Según dio a conocer El Mercurio, el senador independiente Karim Bianchi solicitó a Contraloría que se pronuncie respecto a los contratos suscritos por Der Ediciones con la Academia Judicial.

“Para quien se desempeña como administrador y dueño de Der Ediciones, que al mismo tiempo es miembro del directorio de la Academia Judicial y además ministro de Justicia, obtener este tipo de información (...) no revestiría mayor dificultad”, sostuvo el parlamentario.

Al respecto, en conversación con CNN Chile Radio, Cordero señaló que “la sociedad está en mi declaración de patrimonio e intereses. Yo no participo en la gestión. Es un proyecto en el cual yo participo hace algunos años para edición jurídica de libros especializados”.

En cuanto la licitación por “casi $13 mil millones” que se habría adjudicado la editorial, el titular de Justicia aclaró que “es una licitación, entiendo -después me informé, porque yo no participo en la gestión- de $12 millones y fracción. Si fueran $13 mil millones, no sería ministro y estaría dedicado a otras cosas”.

“Por cierto, yo he tomado precauciones en que no participo ahí. Está en mi declaración de patrimonio e intereses. El senador Karim Bianchi ha hecho una presentación en Contraloría. Yo informaré cuando la Contraloría me pida informe”, indicó.

Respecto a si con la nueva ley de compras públicas debería abandonar su participación, el secretario de Estado afirmó que “es un tema que corresponderá hacer la evaluación oportunamente. Yo no gestiono ni participo de la administración, mi foco está en otra cosa”.

“En esto yo he actuado con mucha transparencia con mi declaración de patrimonio e intereses y con plena prescindencia de lo que formule esa editorial. En cualquier caso, el error del guarismo en este caso es muy relevante”, sentenció.

PURANOTICIA