Ministro Cordero dice que bandas dedicadas al robo de cables en Chile "ocupan nuestros puertos para exportar al extranjero"

En una pauta conjunta con Carabineros, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, entregó detalles acerca de las organizaciones criminales que se dedican al robo de cables en Chile.

“Hay antecedentes muy sólidos de la forma y modo en que operan este tipo de organizaciones que se dedican al robo de cables”, comentó la autoridad, recordando que ya hay investigaciones penales en curso.

Agregó que “este tipo de organizaciones que no son simplemente el robo de cables que dejan sin luz, sino que además operan como verdaderas estructuras que tienen hasta fundiciones, que les ha permitido ocupar fachadas legales para poder hacer exportaciones hacia el extranjero, principalmente hacia Asia”.

“Lo que quiero decir con esto es que son organizaciones criminales muy estructuradas que ocupan además nuestros puertos para exportar al extranjero”, aseguró.

El ministro enfatizó en que “esas investigaciones están en curso y adicionalmente la Subsecretaría de Seguridad Pública ha conformado una fuerza de tarea con las empresas que están asociadas al sector, a las cuales la Comisión Especial Investigadora tendrá conocimiento el día mañana que le serán entregados los antecedentes por el subsecretario”.

Explicó, además, que “es una estructura criminal además, esencialmente llevada a cabo por organizaciones nacionales, que es una cosa además de un perfil muy específico”.

En la entrevista, Cordero también abordó la salida del país de vehículos robados apuntando que “nosotros tenemos antecedentes del robo de vehículos y sus salidas hacia Bolivia y Perú, pero principalmente por pasos no habilitados hacia Bolivia”.

Según detalló, “¿Cuál es el destino final de esos vehículos? Es un asunto respecto del cual nosotros podemos tener hipótesis de trabajo, pero el principal trabajo que de las policías en las zonas fronterizas a propósito del robo de vehículos está vinculado a estas dos áreas de la frontera que es principalmente a donde salen estos vehículos robados".

(Imagen referencial: Carabineros)

PURANOTICIA