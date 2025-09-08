Ministro Cordero cuestiona idea de reducir la edad de imputabilidad: "El problema lo vamos a seguir teniendo"

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, entró en el debate sobre reducir la edad de imputabilidad y aseguró que esto no es la solución, pues se "requiere de intervenciones más allá de la aplicación de una pena", si no, “el problema seguirá existiendo”.

“Tenemos imputados jóvenes que han aumentado en el año 2024, pero que sigue siendo el número de esos jóvenes menor al que teníamos el año 2014 o el 2015, aseguró en diálogo con radio Futuro.

“Nosotros podemos disminuir la edad de responsabilidad penal adolescente, pero el problema lo vamos a seguir teniendo, porque la clave desde el punto de vista política pública para esos jóvenes es evitar que comiencen sus carreras delictuales o bien interrumpirlas eficazmente”, agregó.

“Usted puede reducir la edad de imputabilidad, pero el problema lo vamos a seguir teniendo. Lo que quiero decir en otros términos es que ese grupo etario es un grupo que requiere de intervenciones más allá de la aplicación de una pena, y ese es el desafío que tiene Chile”, insistió el ministro.

El titular de la cartera de Seguridad Pública agregó que “lo que está pasando con ese tipo de jóvenes es que están interviniendo con más violencia, y lo que es más preocupante, están teniendo acceso a armas”.

“Son jóvenes que buscan identidad y sus grupos de pertenencia, que está ampliamente, entre paréntesis, cuando se discutió la ley de responsabilidad penal adolescente en Chile hace muchos años, este era un tema de discusión, un tema sobre el cual Chile tiene evidencia hace mucho rato para jóvenes, esos jóvenes buscan niveles de identidad, buscan grupos con los cuales estar vinculados”, aseveró.

Y complementó: “Lo segundo es que hay otro aspecto que yo creo que es relevante, y es los fenómenos que también están denominados en torno a la narcocultura, es decir, aquella que supone que el acceso al delito implica obtener más beneficios, esos beneficios son económicos, supone ostentación frente a un proyecto de vida que supone un esfuerzo en una vida escolar".

El ministro Cordero se encuentra en Argentina para participar de una cumbre de Seguridad con autoridades locales.

“Desde el año 2024, el BID viene organizando una fuerza de tarea para el trabajo conjunto en los países de la región, precisamente para abordar temas que están asociados a políticas públicas e intervenciones eficaces en materia de persecución contra el crimen organizado transnacional”, comentó.

Y agregó que “así que esta es una actividad muy relevante desde esa dimensión, desde el punto de vista de compartir experiencias, de instrumentos que han sido eficaces, de aquellos que probablemente requieren de algún tipo de ajustes, pero ese es el propósito central de la actividad al día de hoy”.

El secretario de Estado añadió: “Yo diría que el primer aspecto que es clave es, en el trabajo conjunto, es el trabajo conjunto de las policías y está asociado a compartir información. La segunda tiene que ver con compartir experiencias que pueden ser exitosas, diferenciando situaciones en las cuales se encuentran los países”.

Sobre la colaboración entre países, Cordero sostuvo que “cada vez existe más conciencia, yo diría más bien un consenso, de que los países no pueden abordar solo crimen organizado transnacional”.

