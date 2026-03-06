Ministro Cordero critica proyecto de conmutación de penas y advierte: “Puede parecer un indulto general encubierto”

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, se refirió a la aprobación en general del proyecto de conmutación de penas.

En conversación con Pauta, Cordero cuestionó el diseño de la iniciativa impulsada por parlamentarios de oposición y sostuvo que "este es un proyecto que es técnicamente deficiente".

El secretario de Estado afirmó que la redacción es demasiado amplia y podría terminar favoreciendo a distintos tipos de condenados. “Pareciera a ratos una especie de indulto general encubierto por una causal”, indicó.

Asimismo, señaló que "si aquí lo que se desea es abordar la situación de las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, es mejor tener esa discusión francamente".

Además, el ministro abordó las cifras de homicidios que fueron dadas a conocer, donde se muestra que una disminución respecto de años anteriores. “Este es el tercer año consecutivo que las cifras de homicidios vienen a la baja”, mencionó.

Y explicó que esa tendencia responde a cambios en la gestión institucional, mayor coordinación entre organismos del Estado y nuevas estrategias en materia de seguridad.

Cordero planteó que existe una diferencia persistente entre los datos de victimización y la percepción de inseguridad. “Chile tiene completamente desacoplado su índice de victimización del índice de temor”, aseguró

