Ministro Cordero critica cánticos en cierre de campaña de Jara: "Orgulloso de ser hijo de carabinero"

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, se refirió a la polémica por lo cánticos contra Carabineros que se escucharon en el cierre de campaña en Maipú de la candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara.

“El que no salta es paco” fue la consigna que se escuchó en el acto, lo que impulsó a la oposición a emplazar a la exministra a pedir disculpas a la institución policial.

En diálogo con radio Infinita, el secretario de Estado sostuvo que "con un gobierno que hoy en día ha fortalecido a las instituciones policiales, no sólo desde el punto de vista presupuestario , sino que también desde el punto de vista de su adhesión y apoyo público. A veces ese tipo de declaraciones encierran algún tipo de ignorancia".

"Lo voy a decir del siguiente modo: las policías, Carabineros, Policía de Investigaciones, al igual que otras instituciones, como el Poder Judicial, en su interior son muy heterogéneas. Dentro de ellas está Chile también", complementó.

Por tanto, advirtió que "yo tendría cuidado con ese tipo de expresiones. Lo que es yo, soy orgulloso de ser hijo de carabinero".

