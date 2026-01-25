Ministro Cordero confirma 30 detenidos por megaincendios en Ñuble y Biobío

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, realizó un balance de los incendios forestales que han afectado a la zona centro sur del país, entregando nuevas cifras sobre el avance de la emergencia y las detenciones asociadas.

En conversación con Mesa Central de T13, la autoridad detalló que hasta la mañana de este domingo se mantenían 14 incendios en combate, mientras que el número de víctimas fatales ascendía a 21 personas fallecidas, de las cuales 20 corresponden a la Región del Biobío y una a Ñuble.

Cordero confirmó además que, por los últimos siniestros registrados, existen 30 personas detenidas, reforzando la persecución penal frente a hechos que han generado graves consecuencias en la población y el territorio.

El ministro también informó que, desde el inicio de la temporada de incendios, se contabilizan más de 357 detenidos asociados a este tipo de delitos. Del total, 130 están vinculados a incendios que provocaron riesgo en las personas, ya sea por participación negligente o dolosa.

Sobre el último detenido, Cordero indicó que estaría relacionado con el incendio ocurrido en el sector Trinitarias de Concepción, y que el origen preliminar se asociaría a una cocina a leña en mal estado y manipulada indebidamente, antecedentes que se conocerán con mayor claridad tras la formalización del Ministerio Público.

