Ministro Cordero condena dichos de Matthei sobre golpe de Estado: "Uno no puede aceptar ese tipo de afirmaciones"

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió a las declaraciones de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien dijo que el golpe de Estado “era necesario. Si no, nos íbamos derechito a Cuba” y que “era bien inevitable que hubiesen muertos” en los primeros años.

Al respecto, la autoridad afirmó que “hay un mínimo democrático y es que uno no puede aceptar o tolerar el uso de la fuerza para interrumpir un gobierno democráticamente electo. De hecho, la Constitución del 25 no solo lo prohibía, sino que transformaba todos sus actos como nulo de pleno derecho, pero claro, la Constitución valía poco cuando se bombardea La Moneda”.

“Lo que a mí me parece especialmente complejo es que se dé una fecha en virtud de las cuales las muertes resultaban inevitable. Yo puse tres ejemplos, los 70 detenidos desaparecidos de Paine, que eran campesinos que trabajaban ahí, son en ese período. No tenían ninguna actividad política activa reconocida, no formaban parte de ninguna guerrilla, eran personas que simplemente trabajaban en el campo y se destruyeron 70 familias”.

“En marzo de 1974, José Tohá fue asesinado. La dictadura informó que eso fue un suicidio. Solo décadas después pudo acreditar lo que es más sorprendente que los coroneles de la FACh habían participado en las torturas contra José Tohá”, mencionó.

Y añadió que “en septiembre de 1974 la dictadura mandó a matar a Carlos Prat en Buenos Aires, Argentina”.

“El período de tiempo al cual hace referencia la exalcaldesa que ya señala que son tres muertes inevitables, hay tres ejemplos de lo que significa, en mi opinión, justificar el terrorismo de Estado”, planteó el secretario de Estado.

Finalmente, manifestó que le “parece que un mínimo democrático es que uno no puede aceptar ese tipo de afirmaciones o legitimar la violencia en ese nivel”.

