Ministro Cordero aseguró que entregarán al próximo gobierno "números a la baja" en delitos violentos y en ingresos irregulares

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, aseguró que la actual administración entregará al próximo gobierno “números a la baja en delitos violentos, en homicidios consumados, en violencia rural en el sur y en ingresos irregulares”.

En entrevista con radio Pauta, el secretario de Estado recordó que la gestión actual recibió un país en condiciones complejas: “Chile venía saliendo de la pandemia. Eso generó focalización de recursos públicos en áreas muy específicas, como la salud pública y las 72 otras, en fin”.

Añadió que “Chile tenía una crisis migratoria muy significativa, un caso de violencia rural muy relevante en el sur y los aumentos en los homicidios consumados de un modo muy relevante”.

Respecto al balance final, la autoridad destacó que "esta administración termina con una reducción muy significativa de ingresos irregulares y con un control muy eficaz de las fuerzas armadas y de las policías en la frontera (...) Una reducción de la violencia de la población sur, del 80% en comparación al 2021”.

Luego, reiteró que “esta administración le va a entregar al próximo gobierno números a la baja en delitos violentos, en homicidios consumados, en violencia rural en el sur y en ingresos irregulares”.

El ministro atribuyó estos resultados a reformas legales “significativas” impulsadas con apoyo de la oposición, al fortalecimiento institucional mediante el aumento del presupuesto de las policías y a la mayor eficacia en la persecución policial y del Ministerio Público.

PURANOTICIA