Ministro Cordero asegura que segundo hallazgo de restos en Cuesta Barriga "serían material de estudio"

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió a los restos humanos que fueron encontrados este miércoles en la Cuesta Barriga, comuna de Padre Hurtado, Región Metropolitana.



El hallazgo quedó al descubierto cuando la Policía de Investigaciones (PDI) se encontraba en la zona realizando diligencias a raíz de la investigación por un cuerpo encontrado el viernes pasado en el mismo lugar.



"En la Cuesta Barriga en el último tiempo hemos encontrado hallazgos de cuerpos previamente. Ese está vinculado a un delito que está en investigación y la segunda tiene que ver con estos restos", explicó Cordero.



En esta línea, el secretario de Estado mencionó que los restos encontrados el día miércoles provendrían “de material probablemente de estudio” y que el origen de “cómo llegaron a ese lugar forma parte de la investigación”.



El titular de Seguridad Pública además dijo que no tienen antecedentes respecto a que este último hallazgo esté vinculado a algún tipo de delito en particular.



En cuanto al origen de los restos, Cordero señaló que “existen protocolos en todas las instituciones que administran este tipo de materiales de estudio y que uno tiene que administrar con cuidado”.



“Yo no lo atribuiría, mientras no tengamos conocimiento oficial sobre el origen, a ninguna institución en particular. Las instituciones que pueden administrar este material de estudio son de casas de estudio, pero también son instituciones públicas”, añadió.

