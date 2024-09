Ministro Cordero afirma que lazo de Chadwick con caso Audio apela a "responsabilidad pública” de Chile Vamos

El ministro de Justicia, Luis Cordero, afirmó esta jornada que si bien se debe respetar la presunción de inocencia en relación a los implicados en el denominado caso Audio, hay una dimensión política que no se puede soslayar, tomando en cuenta que ha surgido en nombre del exministro Andrés Chadwick.

Esto luego de que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) confirmase que el también exsenador de la UDI intervino a favor de la corredora STF Capital, vinculada a los hermanos Sauer.

En conversación con Radio Universidad de Chile, el secretario de Estado sostuvo que "como toda persona que está siendo objeto de investigación, se llame Andrés Chadwick o se llame Pedro Pérez, hay presunción de inocencia, por cierto, pero también hay una dimensión política".

"Políticamente hay una interpelación en la medida que figuras de la oposición que -en el pasado podría haber sido en el caso del oficialismo- también puedan estar involucradas en aspectos que están vinculados a irregularidades”, agregó.

En ese sentido comentó que “en este tema no solo hay irregularidades penales, también las hay en el ámbito legal para la profesión” por eventuales conflictos de intereses.

"Siempre he recalcado que hay que tener cuidado en eso", dijo, porque "no todo conflicto es de interés delito. Pero este tema es grave, en el entendido que todas las irregularidades que hay, aunque no sean delito, igualmente comprometen la fe pública”, afirmó.

“El gran desafío de la oposición tiene que ser también cómo encauzar (este tema), desde el punto de vista de su responsabilidad pública, teniendo en consideración que en este aspecto el debate es político y no jurídico", dijo el ministro de Justicia.

Cordero afirmó que "esto es bien importante porque, si es político, el debate no se centra en si es culpable o no. Si es político, es un tema estrictamente de rendición de cuenta, de la forma en que se ejerce una función" pública.

