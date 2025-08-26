Ministro Cordero acusa "una demora excesiva en el Senado" del proyecto de ley de seguridad municipal

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió al proyecto de seguridad municipal que está siendo tramitado en el Congreso, y apuntó a la urgencia de despachar esta iniciativa.

“Yo creo que hemos tenido una demora excesiva en el Senado. Y el Senado sabe mi opinión y el presidente del Senado lo sabe en particular”, indicó.

Asimismo, el secretario de Estado argumentó que el “problema de no cerrar proyectos de ley que todo el mundo está de acuerdo que es conveniente despacharlos pronto y que podemos perfeccionar después, es que iniciada la próxima legislatura se pueden retrasar nuevamente”.

“Este no es un problema de compromiso con el Gobierno, este es un problema de compromiso con el Estado de Chile y en rigor, para ser completamente franco a estas alturas, es un compromiso con los alcaldes y las alcaldesas”, subrayó.

Por otro lado, el titular de Seguridad Pública comentó sobre el proyecto de Infraestructura Crítica y explicó que “ha tenido sus demoras, yo creo que hay acuerdos en el Senado de que es un proyecto que tiene que ser despachado pronto y los voy a enfatizar, yo creo que se ha ido avanzando con bastante más agilidad a los meses anteriores”.

En cuanto a la iniciativa sobre Inteligencia, Cordero dijo que cree que “hay un acuerdo relativamente transversal de que es un proyecto indispensable, que es necesario simplificarlo y que la oportunidad de la comisión mixta que está hoy día en el Congreso”.

