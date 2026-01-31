Ministro Cordero aborda debate carcelario tras prisión preventiva de Ángela Vivanco

La situación judicial de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, sigue generando debate público. Imputada por cohecho y lavado de activos en el denominado caso bielorruso, la exmagistrada fue enviada a prisión preventiva por decisión del 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

La medida cautelar deberá cumplirse en un módulo especial del Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, sector conocido como el “Capitán Yáber femenino”. Según se informó, Vivanco permanecerá aislada de otras internas y tendrá condiciones específicas como acceso a agua caliente, lo que reactivó cuestionamientos sobre posibles tratos diferenciados.

Frente a esto, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó el tema en conversación con Meganoticias, señalando que el origen de dicho módulo no se explica por el caso de Vivanco. “El origen de ese módulo no tiene que ver con ella”, afirmó, recordando que se trata de una discusión previa surgida tras el caso de la abogada Leonarda Villalobos.

Cordero defendió que estas decisiones se basan en criterios técnicos establecidos por Gendarmería. Entre ellos, mencionó el perfil criminológico, el tipo de delito imputado y los riesgos de seguridad, factores que determinan dónde y cómo se cumple una medida como la prisión preventiva.

Además, el ministro subrayó un principio central del sistema penitenciario: “Las personas privadas de libertad están a cargo del Estado”. En esa línea, recalcó que todo lo que ocurra con su integridad física y seguridad recae en la responsabilidad estatal.

Respecto de las críticas por eventuales privilegios, Cordero fue enfático: “Es difícil creer que una persona está con alguna situación de privilegio ahí”, agregando que las cárceles son espacios “inhóspitos” y que se debe ser cuidadoso al emitir juicios desde fuera.

Finalmente, el ministro recordó que la resolución judicial incluyó instrucciones específicas para resguardar a la exministra, tanto en materia de salud como de seguridad. Según explicó, el juez ordenó medidas para atender los argumentos presentados por la defensa, reforzando el resguardo durante el cumplimiento de la prisión preventiva.

