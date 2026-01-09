Ministro Cataldo responde a José Antonio Kast y pide sacar la educación de la política partidista

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, cuestionó las críticas que realizó el presidente electo José Antonio Kast en el marco de una exposición en el foro organizado por Icare, a la vez que realizó un llamado a sacar a la educación de la disputa política.

En entrevista con Radio Futuro, señaló que "yo no puedo discrepar más de eso. Decir que el sistema educativo es un desastre cuando hemos logrado incluso en materia de aprendizaje llegar a resultados históricos, los resultados más altos en los últimos 20 años, donde precisamente es la educación pública la que está aumentando a un ritmo más rápido, es desconocer los datos, es desconocer la evidencia".

Cataldo agregó que “me preocupa que un futuro gobierno no evalúe la realidad en función de la evidencia. Otra cosa es si tú estás de acuerdo con lo que el gobierno anterior ha hecho, pero lo que no podemos decir es que el sistema educativo es un desastre”.

En la ocasión, Cataldo destacó que durante este Gobierno se ha logrado un alza en el Simce, una baja en la inasistencia escolar y mayor retención de los estudiantes que abandonaban el sistema escolar.

“¿Cuándo deja de ser todo malo o todo bueno? Cuando saquemos un poco la educación de la disputa política, en ese minuto deberíamos empezar a tener un poquito más de acuerdo", a la vez que tildó como “imprecisos e injustos con el sistema educativo” los dichos de Kast.

El Presidente electo apuntó sus cuestionamientos a la situación de los liceos emblemáticos apuntando que “perdimos el Instituto Nacional, el Carmela Carvajal y tantos otros establecimientos históricos de donde salían presidentes de la República. ¿Qué pasó con eso y qué pasó con un gobierno que marchó por la educación pública y que lo que nos va a entregar es un desastre?”.

