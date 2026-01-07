Ministro Cataldo reconoce que ley que crea el Sistema de Educación Pública "ha enfrentado complejidades innegables"

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, valoró la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que fortalece la instalación y administración del Sistema de Educación Pública y sus Servicios Locales (SLEP). Tras este hito, la iniciativa pasó al Senado, a su tercer trámite legislativo.

En su intervención en Sala, el secretario de Estado destacó que la iniciativa responde “a las necesidades urgentes manifestadas por las propias comunidades a lo largo del país y (…) representa la síntesis de un trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Congreso Nacional, uniendo voluntades para responder a los desafíos de Estado”.

También manifestó además que la implementación de la Ley N° 21.040, que crea el Sistema de Educación Pública, “durante dos administraciones de distinto signo político, ha enfrentado complejidades innegables. Asumir esta realidad no es un acto de crítica, sino de responsabilidad. Este proyecto de ley se hace cargo de la evidencia acumulada para proponer un camino de mejora realista y sostenible”.

Cataldo añadió que la iniciativa en tramitación “propone un conjunto de soluciones concretas, articuladas y de carácter urgente que superan estos desafíos y que consolidaría una reforma con el propósito de romper la cadena de fallas sistémicas que hemos visto”.

De igual forma, sostuvo que “aprobar esta ley es reafirmar la convicción de que la educación pública merece nuestros mejores esfuerzos. Este proyecto es una prueba fehaciente de que, como país y más allá de las diferencias políticas, somos capaces de construir sobre lo ya construido, perfeccionando una política de Estado que trascienda los gobiernos”.

MEJORAS EN TRASPASOS

El proyecto de ley ingresó en abril de 2024 al Congreso y recoge los diagnósticos elaborados por distintos actores vinculados con el Sistema de Educación Pública. Durante su tramitación se han incorporado diversas indicaciones que buscan mejorar integralmente el traspaso, la instalación y el funcionamiento en régimen de los SLEP.

La iniciativa refuerza herramientas claves para resguardar el proceso de traspaso, para que el funcionamiento en régimen de los Servicios Locales no se vea entorpecido por factores externos. En este contexto, se establece la obligatoriedad del plan de transición, instrumento clave en el saneamiento municipal y en el control de la dotación; se establecen plazos y sanciones asociados a procesos críticos del traspaso; y se amplía de 1 a 2 años el plazo para el traspaso de los establecimientos desde la creación del SLEP respectivo.

Por otro lado, se introducen modificaciones a procesos clave y se crean herramientas para asegurar la respuesta oportuna de los Servicios Locales a las necesidades de los territorios. Se reducen trámites que burocratizaban el funcionamiento cotidiano de los SLEP, además de adecuar tiempos y requisitos de distintos procesos críticos.

Asimismo, se establece la obligatoriedad en la creación de oficinas locales en función de criterios objetivos relacionados a conectividad, distancia y tiempo de traslado. Esta medida, profundamente sentida por comunidades educativas y trabajadoras y trabajadores de los Servicios Locales, permitirá acercar a los nuevos sostenedores a los territorios.

También se introducen nuevos mecanismos para evitar que se produzcan situaciones de crisis, ampliando la responsabilidad administrativa de los directores ejecutivos. Se reconocen atribuciones a la Dirección de Educación Pública que le permitirá mejorar el acompañamiento a los SLEP, para prevenir situaciones de riesgo y asegurar la entrega permanente y óptima del servicio educativo.

El proyecto de ley, además, fomenta la vinculación de los Servicios Locales con las comunidades educativas, otorgando nuevas facultades estratégicas a los Consejos Locales y se disponen herramientas para asegurar el funcionamiento óptimo de esta instancia de participación.

PURANOTICIA