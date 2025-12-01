Ministro Cataldo plantea que el debate educativo “ha estado ausente” en la carrera a La Moneda

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, criticó que el área educativa ha estado ausente en la discusión a la carrera La Moneda, incluso desde la primera vuelta.

En entrevista con radio Infinita, el secretario de Estado aseguró que no fue invitado a formar parte del comando de Jeannette Jara, pero señaló que, de haber recibido un llamado, “lo habría evaluado, evidentemente”.

Eso sí, remarcó que no lo habría convocado porque “no hay una mirada de tener que echarle mano a autoridades de gobierno que están cumpliendo un rol importante. No sé si lo habrán pensado, pero al menos a mí no me lo han planteado", aseveró.

En la entrevista, la autoridad cuestionó que “en general” el debate en torno a la educación “ha estado ausente”.

"Yo creo que en general, no en particular, en general y lo digo desde la primera vuelta incluso con más candidatos sobre la mesa, pues yo en particular no me voy a referir a esto, porque si no es intervencionismo electoral, pero en general yo creo que el debate educativo ha estado ausente", aseguró.

Para Cataldo, esto obedecería a que “los énfasis de la política pública”, en los últimos años “no han estado necesariamente en la educación pública”.

Y agregó que “cuando se habla de educación en general, se habla desde una dimensión muy particular: la seguridad”.

“No estamos hablando de aprendizaje, nos cuesta hablar de todos los otros temas que son tanto o más importantes incluso para justamente prevenir los problemas de seguridad”, sostuvo.

Con ello, se cuestionó: ¿Qué otro elemento podríamos tener que nos evite que en el futuro estos mismos jóvenes que se están formando hoy día delincan, se incluyan en las redes de crimen organizado, ¿Cómo puedes combatir la violencia en los contextos sociales? con educación", aseguró.

